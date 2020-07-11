MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?
ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?" sorusu soruldu.
ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?" sorusu soruldu. Sorunun cevabı vatandaşlarca merak edildi.
Olmeka terimi Nahuatl dilinde kauçuk ülkesinin insanları anlamına gelir.
Cevap: Kauçuk insanlar