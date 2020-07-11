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Aktüel

MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?" sorusu soruldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:44:00 - 2020-07-11 23:50:42
MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de "MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış Olmeklerin adının anlamı nedir?" sorusu soruldu. Sorunun cevabı vatandaşlarca merak edildi.

Olmeka terimi Nahuatl dilinde kauçuk ülkesinin insanları anlamına gelir.

Cevap: Kauçuk insanlar

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