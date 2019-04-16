MNG Kargo’dan Şanlıurfa’ya 60 kişilik Çağrı Merkezi MNG Kargo, kendi bünyesinde verdiği çağrı merkezi hizmetlerini Şanlıurfa’ya taşıyarak 60 kişiye istihdam sağladı.

Her gün 700 bin adrese hizmet ulaştıran MNG Kargo, kendi bünyesinde verdiği çağrı merkezi hizmetlerini Şanlıurfa’ya taşıdı. CMC’nin lokasyonunda hizmet vermeye başlayan MNG Kargo Çağrı Merkezi, 60 kişiye istihdam sağlıyor. Kapsamlı bir hizmetler bütünü sunacak olan MNG Kargo Çağrı Merkezi, gelen çağrıları yönetmenin yanı sıra şikayet çözüm merkezi olarak da çalışacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.