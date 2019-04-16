MNG Kargo’dan Şanlıurfa’ya 60 kişilik Çağrı Merkezi
MNG Kargo, kendi bünyesinde verdiği çağrı merkezi hizmetlerini Şanlıurfa’ya taşıyarak 60 kişiye istihdam sağladı.16 Nisan 2019 Salı 11:24
Her gün 700 bin adrese hizmet ulaştıran MNG Kargo, kendi bünyesinde verdiği çağrı merkezi hizmetlerini Şanlıurfa’ya taşıdı. CMC’nin lokasyonunda hizmet vermeye başlayan MNG Kargo Çağrı Merkezi, 60 kişiye istihdam sağlıyor. Kapsamlı bir hizmetler bütünü sunacak olan MNG Kargo Çağrı Merkezi, gelen çağrıları yönetmenin yanı sıra şikayet çözüm merkezi olarak da çalışacak.
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