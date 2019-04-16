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Seçim 2019 Sayfası

MNG Kargo’dan Şanlıurfa’ya 60 kişilik Çağrı Merkezi

MNG Kargo, kendi bünyesinde verdiği çağrı merkezi hizmetlerini Şanlıurfa’ya taşıyarak 60 kişiye istihdam sağladı.

16 Nisan 2019 Salı 11:24
MNG Kargo’dan Şanlıurfa’ya 60 kişilik Çağrı Merkezi

Her gün 700 bin adrese hizmet ulaştıran MNG Kargo, kendi bünyesinde verdiği çağrı merkezi hizmetlerini Şanlıurfa’ya taşıdı. CMC’nin lokasyonunda hizmet vermeye başlayan MNG Kargo Çağrı Merkezi, 60 kişiye istihdam sağlıyor. Kapsamlı bir hizmetler bütünü sunacak olan MNG Kargo Çağrı Merkezi, gelen çağrıları yönetmenin yanı sıra şikayet çözüm merkezi olarak da çalışacak.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:24
  1. Şanlıurfa
  2. MNG Kargo
  3. MNG Kargo Çağrı Merkezi

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