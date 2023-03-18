MMU'nun ardından HÜRJET de ilk taksisini yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, kısa süre önce F404 Turbofan Motoru ile piste çıkmıştı. Motor entegrasyonu başarıyla tamamlanan HÜRJET, yer testlerine başladı ve ilk taksisini başarıyla gerçekleştirdi.

HÜRJET’in taksi testinden ilk fotoğrafı, TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil paylaştı. Milli Muharip Uçak ile HÜRJET’in taksi testleri, üst üste gerçekleştirilmiş oldu.

Öte yandan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı da yine ilk kez görücüye çıktı. HÜRJET’in, bu yılın ikinci çeyreği içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ilk HÜRJET siparişinin verilmesi yönünde karar almıştı. İlk sipariş, 4+12 adet uçağı kapsıyor. TUSAŞ öz kaynaklarıyla başlatılan HÜRJET Projesi, böylelikle devlet zırhına bürünmüştü.

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HÜRJET Projesi

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlattı.

HÜRJET ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuşun 2023 yılı başında icra edilmesi, sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.

Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar; Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği), Eğitimlerde Karşıt Kuvvet Görevi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız), Akrobatik Gösteri Uçağı, Uçak Gemisi Uyumlu Uçak olarak belirtiliyor.

Proje kapsamında iki adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.

Teknik özellikler

Kanat Açıklığı 9,5 m

Uzunluk 13,6 m

Yükseklik 5,1 m

Kanat Alanı 35 m^2

İtki 17.600 lb

Azami Hız 1,4 Mach

Servis Tavanı 45.000 ft

G Limiti +8 G/-3 G

Menzil 2222 km

Yük Kapasitesi 2721 kg

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