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Teknoloji MMU KAAN İkinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!
Teknoloji

MMU KAAN İkinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!

Yeniakit Publisher
2024-05-06 12:39:21 - 2024-05-06 12:39:21
MMU KAAN İkinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!

Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği, Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı KAAN bugün erken saatlerde ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı.

21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN, bu sabah erken saatlerde ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.

2028'DE HAVA KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.


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ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

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