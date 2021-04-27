MMU için ayrılan bütçe belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında Milli Muharip Uçak Programı’na değindi. Kotil, Milli Muharip Uçak’ın geliştirme sürecine devlet bütçesinden 1.3 milyar ABD doları ayrıldığını, isminin ise Cumhurbaşkanı öncülüğünde prototip üretiminden sonra verileceğini belirtti.

Ayrıca Kotil, Milli Muharip Uçak için gerekli test yapılarının kurulumunun devam ettiğini ve hangarının inşa faaliyetlerinin de bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Milli Muharip Uçak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.