  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji MMU için ayrılan bütçe belli oldu
Teknoloji

MMU için ayrılan bütçe belli oldu

TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Programı kapsamında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan devlet bütçesi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:30:00 -
MMU için ayrılan bütçe belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında Milli Muharip Uçak Programı’na değindi. Kotil, Milli Muharip Uçak’ın geliştirme sürecine devlet bütçesinden 1.3 milyar ABD doları ayrıldığını, isminin ise Cumhurbaşkanı öncülüğünde prototip üretiminden sonra verileceğini belirtti.

Ayrıca Kotil, Milli Muharip Uçak için gerekli test yapılarının kurulumunun devam ettiğini ve hangarının inşa faaliyetlerinin de bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Milli Muharip Uçak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitin baba evine acı haber ulaştı
Gündem

Şehitin baba evine acı haber ulaştı

PKK'lıteröristlerle çıkan çatışmada Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın (22) Osmaniye'deki baba evini şeh..
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti
Dünya

O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'daki şiddet olaylarında silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü iddi edildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay