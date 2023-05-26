MMA Türkiye üyeleri Sarties x'den ödüllerle döndü
Pazarlama alanında yenilikçiliği ve iş başarısını ödüllendiren 2022 yılı Smarties X Ödülleri MMA Global tarafından Miami, Florida'da düzenlenen Possible Conference & Exposition'da sahiplerini buldu.
MMA Türkiye üyeleri de Veri İçgörüsü, Ürün/Hizmet Lansmanı, Coğrafi Hedefleme, Entegre E-ticaret İnovasyonu ve Kullanıcı Deneyimi (UX) & Tasarım kategorilerinden ödüllerle döndü.
Kazanan MMA Türkiye üyeleri:
Veri İçgörüsü
- Gümüş: Unilever Turkey - Magnum and PHD Turkey for “Magnum - Director Mix/Coda”
Ürün ve Hizmet Lansmanı
- Gümüş: Yumoş - Unilever and Wunderman Thompson Turkey for “Yumoş Sıkılıyor”
Coğrafi Hedefleme
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Bronz: Unilever Turkey - Algida and PHD Turkey for “Changing Algida Ice Creams as the Weather Changes”
Entegre E-ticaret İnovasyonu
- Bronz: Dove and Pik Creative for “Dove ''Hair Care Day'' First Time In Livestream Shopping”
Kullanıcı Deneyimi (UX) & Tasarım
- Bronz: Allianz Türkiye and Ting for “UX Design for Allianz'ım Mobile App”
2023 yılı Smarties Türkiye ödüllerine başvurular haziran ayında başlayacak ve kazananlar aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Smarties Ödülleri, marka ajansları, medya şirketleri ve çözüm sağlayıcıları için önemli ticari etki de sağlayan, inovasyonu ödüllendiren ve onurlandıran dünya genelindeki en kapsamlı ödül olarak kabul ediliyor.