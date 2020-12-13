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Spor MLS'te Columbus Crew şampiyon oldu
Spor

MLS'te Columbus Crew şampiyon oldu

Maçın yan hakemi Kathryn Nesbitt, Kuzey Amerika'da erkeklerin mücadele ettiği bir spor organizasyonunun şampiyonluk maçında görev yapan ilk kadın olarak tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:20:47 -
MLS'te Columbus Crew şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) play-off'ları final maçında Seattle Sounders'ı 3-0 yenen Columbus Crew, şampiyonluğa ulaştı.

Lig şampiyonunun belirlendiği 2020 MLS Kupası karşılaşması, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki Mapfre Stadı'nda Columbus Crew ile Seattle Sounders arasında oynandı.

Seattle Sounders'ı 25 ve 82. dakikalarda Lucas Zelarayan ve 31. dakikada Derrick Etienne'in attığı gollerle 3-0 mağlup eden Columbus Crew, 2008'den sonra ikinci kez şampiyon oldu.

Son 5 yılda 4. defa final oynayan Seattle Sounders'ın ise 2016 ve 2019'da olmak üzere iki şampiyonluğu bulunuyor.

Meksika'nın Tigres takımından 7 milyon dolar karşılığında transfer edilen Arjantinli Lucas Zelarayan, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Öte yandan mücadelenin yan hakemi Kathryn Nesbitt, Kuzey Amerika'da erkeklerin mücadele ettiği bir spor organizasyonunun şampiyonluk maçında görev yapan ilk kadın olarak tarihe geçti.

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