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Spor

MLS'de 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:06:04 -
MLS'de 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Atlanta United'da iki, Inter Miami'de ise bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüplerden yapılan açıklamada, hastalık semptomları göstermeyen oyuncuların karantinaya alındığı ve antrenmanların mesafe kuralına uyarak devam edeceği belirtildi.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.

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