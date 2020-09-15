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Spor MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Gallacher'ı kiraladı
Spor

MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Gallacher'ı kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:44:04 -
MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Gallacher'ı kiraladı

İSTANBUL (AA) - Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Toronto, İngiltere'nin Liverpool takımından Tony Gallacher'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Toronto Kulübü, 21 yaşındaki İskoç sol bek Gallacher'ın bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Falkirk ekibinde başlayan Gallacher, 2018'de Liverpool'a transfer olmuştu. Gallacher, geçen yıl Aston Villa ile oynanan İngiltere Lig Kupası maçında A takım formasını ilk kez giymişti.

İskoçya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Gallacher, Liverpool'un 23 yaş altı takımında 32 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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