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Spor

MLB'de 29 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:29:36 -
MLB'de 29 kişide koronavirüs tespit edildi

ANKARA (AA) - Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) 29 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

MLB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta 11 bin 895 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve 20'si oyuncu, 9'u takım çalışanı olmak üzere 29 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, 29 pozitif test sonucundan 21'inin, 18'i oyuncu olmak üzere Miami Marlins takımında yer aldığı, kalan 29 kulüpte ise 8 vaka tespit edildiği aktarıldı.

Ligde 26 Mart'ta başlaması gereken ancak salgın sebebiyle ertelenen 2020 sezonuna geçen hafta başlanmış ve Kovid-19 vakaları nedeniyle Miami Marlins-Baltimore Orioles ve Philadelphia Phillies-New York Yankees maçları ertelenmişti.

MLB'de, normal sezonun 162 maç yerine 60 maçla tamamlanarak play-off etabına geçilmesi planlanıyor.


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