MKYK üyesi Mücahit Birinci kimdir?

Mücahit Birinci hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Mücahit Birinci, 75 kişilik MKYK listesinde yer aldı. Peki Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında?

Mücahit Birinci kimdir?

Tarihçi merhum Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Avukat, Mücahit Birinci AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK üyesi olarak seçildi.

Mücahit Birinci, 1974’te Rize’de dünyaya geldi. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.