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MKK yönetim kurulu toplantılarını dijitalleştiriyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Murat Turgut:- "Tümüyle MKK Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ulusal bir yazılım olan e-YKS ile, genel kurul toplantılarından sonra yönetim kurulu toplantılarını da elektronik ortama taşımaktan gurur duyuyoruz"

25 Mart 2019 Pazartesi 12:21
MKK yönetim kurulu toplantılarını dijitalleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) ile genel kurul toplantılarından sonra yönetim kurulu toplantıları da hukuken geçerli olarak elektronik ortamda yapılmaya başlandı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre MKK tarafından tüm sermaye şirketlerinin hizmetine sunulan e-YKS ile artık yönetim kurulu toplantılarına katılım için üyelerin toplu olarak fiziksel bir ortamda bulunma zorunluluğu ortadan kalktı.

MKK'nın 15 Mart 2019 tarihli yönetim kurulu toplantısı Türkiye'de ilk defa e-YKS ile elektronik ortamda gerçekleştirilip, toplantıda alınan kararlar elektronik ortamda imzalanarak ticaret siciline tescil edildi.


- "e-YKS şirketlerimize avantaj sunuyor"


Açıklamada e-YKS hakkında görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü Murat Turgut, "Ulusal Yazılım Uluslararası Vizyon" ilkesi çerçevesinde tümüyle MKK Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ulusal bir yazılım olan e-YKS ile genel kurul toplantılarından sonra yönetim kurulu toplantılarını da elektronik ortama taşımaktan gurur duyduklarını belirtti.

Turgut, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin bir parçası olarak, şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve bu toplantılara elektronik ortamda katılmayı, görüş ve öneride bulunmayı, oy kullanabilmeyi ve kararları elektronik ortamda imzalamayı en az maliyetle sağlamayı amaçlıyoruz. e-YKS ile yönetim kurulu üyeleri, dünyanın neresinde olursa olsun internet erişimi olan herhangi bir yerden yönetim kurulu toplantılarına hukuken geçerli olarak katılıp, yönetim kurulu kararlarını anlık olarak imzalayabileceklerinden dolayı günümüz rekabet koşullarında şirketlerimize e-YKS ile fırsatların kaçırılmaması için önemli bir avantaj sunmuş olacağız."


- e-YKS


Açıklamada, e-YKS hakkında şu bilgilere yer verildi:

"e-YKS, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca gerek anonim ortaklık yönetim kurulu toplantılarının gerekse de diğer sermaye şirketlerinin müdürler kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabileceği bilişim sistemidir.e-YKS ile, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulu toplantıları, üyelerin aynı yerleşkede bir araya gelmesine gerek olmadan hukuken geçerli olarak yapılabilmekte olup şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Bunun dışında, şirketlerin ivedi olarak karar alma gereklilikleri ortaya çıktığı durumlarda e-YKS’de kararlar anlık olarak alınabilmektedir. e-YKS'nin çoklu ses ve görüntü aktarımı, çoklu dil desteği, eş zamanlı sesli ve yazılı görüş ve oy gönderimi, toplantı sırasında doküman paylaşımı, fiziksel katılımcı entegrasyonu, elektronik imza ile doküman imzalama, izlenebilir aktivite geçmişi, güncellenebilir doküman ve sayfalar, anlık bildirim sistemi, gelişmiş arama ve raporlama, rol bazlı sınırlandırılmış yetkiler, isteğe bağlı medya kaydı gibi özellikleri mevcuttur."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:21
  1. e-YKS
  2. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Murat Turgut
  3. MKK

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