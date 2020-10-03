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Aktüel MKEK'ten insansız, hibrit zırhlı muharebe araç sürprizi
Aktüel

MKEK'ten insansız, hibrit zırhlı muharebe araç sürprizi

Güvenlik güçlerinin silah, mühimmat, patlayıcı ihtiyaçlarını karşılayan MKEK, bu kez farklı bir alana yönelerek TSK envanterindeki M113 sınıfı paletli zırhlıların modernizasyonu için çözüm üretti - Prototip araç, askeri standartlara uygun 20 testten geçti - Yerli çözümlerle araçlar hibrit tahrik sistemiyle donatılacak, insanlı ve insansız kullanılabilecek, yine MKEK tarafından geliştirilen 25 mm silah sistemi de araçlara entegre edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:44:40 -
MKEK'ten insansız, hibrit zırhlı muharebe araç sürprizi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan paletli zırhlı araçların modernizasyonu için hibrit, insansız ve silah sistemi içeren çözüm geliştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin silah, mühimmat, roket-patlayıcı, kimyasal, makine ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayan MKEK, bu kez farklı bir alanda çözüm üretti.

MKEK, TSK envanterinde yer alan M113 sınıfı paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA), geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcının (GZPT) motor ve şanzıman ile modernizasyon ihtiyaçlarının giderilmesi için proje başlattı.

Proje kapsamında envanterdeki M113'lerin hibrit tahrik sistemiyle donatılması, insanlı ve insansız olarak kullanılabilmesi, araçlara yeni nesil yazılım ve sistemler kazandırılması, yakıt tüketimi ve bakım idame masraflarının düşürülmesi, motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sisteme yine MKEK tarafından geliştirilen 25 mm silah sistemi entegre edilerek elektrikli yeni nesil E-ZMA üretilecek.

Projeyle, herhangi bir sınırlamaya takılmadan, yeni nesil araçlara güç grubu tasarım ve üretim yeteneğinin Türkiye'ye kazandırılması amaçlanıyor.

- Yüzde 70 tasarruf beklentisi

TSK envanterindeki mevcut M113'lerin modernizasyonuyla bakım, entegre lojistik ve yakıt maliyetlerinde yüzde 70'in üzerinde tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

Modernize edilecek araçlara yerli güç ve tahrik sistemi entegrasyonunun yapılmasıyla aracın menzili 280'den 700 kilometrenin üzerine çıkacak ve lojistik ihtiyaçları azalacak.

MKEK, güç grubu ve silah kulesi entegrasyonunu içeren M113 modernizasyonunu bu aracı kullanan çok sayıdaki ülkeye de sunmayı ve döviz kazandırıcı çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Kurum hızlı şekilde seri üretime geçmek için ihtiyaç duyulan alanlarda Türkiye'de faaliyet gösteren firmalarla çalışmalara devam ediyor. Motor ve hibrit konusunda uzman yerli firmalardan gerek tasarım gerekse üretim alanında teknik destek alınıyor ve iş birliği yapılıyor.

Silah sistemlerinin yer alacağı kuleler için de üretim faaliyetleri sürdürülüyor.

- Otonom araç için alt yapı sağlayacak

Araç yeni nesil silah ve teçhizatlara güç sağlayabileceği için lazer, radar ve benzeri yüksek enerji isteyen ekipmanlar da kullanılabilecek.

Projeyle yakın gelecekte kullanılacak otonom muharebe araçlarının geliştirilmesi için gerekli platform, alt yapı ve tecrübe sağlanacak.

Modernizasyon sonrası araç 616 beygir güçle saatte 65 kilometre hıza ulaşacak. Elektrikli olarak 180, hibrit şekilde 720 kilometre menzile sahip olacak M113, yaklaşık 4 ton ağırlık taşıyabilecek.

Araç yapılan modernizasyon sonrasında askeri standartlara uygun 20 testten geçti.

M113 aracının hibrit hale dönüştürülmesi ve silah entegre edilerek testlerin tamamlanması için 8 aylık bir süreç öngörülüyor.

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