MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin silah sevkiyatı

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, sevkiyat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin MPT-55 ile MP-5 silahını Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar sipariş aldıkları 60 bin silahın teslimini yapacaklarını ifade eden Ocakcıoğlu, "15 gün sonra 15 bin silah sevkiyatımız daha olacak. 2018 yılındaki sevkiyatlarımızı gününde yaptık. İnşallah 2019 yılı için almış olduğumuz sevkiyatlarımızı da işçilerimizin özverili çalışmalarıyla gününde teslim edeceğiz." diye konuştu.