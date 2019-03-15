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MKEK’de yerli silah mesaisi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, açıklamalarda bulundu. Gümüş, ilk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76 ve tamamen yerli üretim olan MPT-55 tüfeklerini üretmeye başladıklarını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 14:09
MKEK’de yerli silah mesaisi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası’nda, bu yıl 66 bin silah üretilmesi hedefleniyor.

MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, kurumun 85 yıllık tecrübesiyle silah üretimini yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

İlk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76 ve tamamen yerli üretim olan MPT-55 tüfeklerini üretmeye başladıklarını anımsatan Gümüş, “2019’un Ocak ayında 4 bin MPT-5 silahın sevkıyatını yapmıştık. Şubat ayında yoğun bir üretim süreci yaşadık. Mart ayının ilk bölümünde 8 bin 100 adet silah sevkıyatı yaptık. Bu sevkıyat, fabrikanın yüksek performansını göstermektedir” dedi.

Gümüş, bu sevkıyattan bin 400 M-5 grubu silahı ABD’ye ihraç ettiklerini söyledi.

Keskin nişancı tüfeği

Gümüş, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirterek, üretimini gerçekleştirdikleri milli piyade tüfeği MPT-76’dan sonra KNT-76 ismini verdikleri keskin nişancı tüfeğinin Ar-Ge çalışmalarını bitirdiklerini ifade etti.
Ürettikleri 619 adet KNT-76 keskin nişancı tüfeğini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

12,7 keskin nişancı tüfeği ve milli otomatik tabanca 9,19’un Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kağan 717 dediğimiz MPT-76’nın karabin tipi daha kısa namlulu olan modelin çalışmaları da sürüyor. Ar-Ge sürecinde Şah 51 ismini verdiğimiz yivli setli av tüfeği çalışmaları devam ediyor. Bunun da prototiplerini bitirdik. İnşallah yakında seri imalat sürecine başlayacağız.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:09
  1. MKEK
  2. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  3. Makina ve Kimya Endüstrisi
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  5. KNT-76 keskin nişancı tüfeği
  6. milli piyade tüfeği MPT-76
  7. KNT-76
  8. MPT-76
  9. 400 M-5

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  • Kor GeneralKor General19 dk önce
    VALLAHİ OKADAR KURUM VAR KURULUŞ VAR BASİT Bİ TÜFEK AMMA REKLAM YAPTINIZ ULAN BAYRAKTAR BILE SIZIN KADAR REKLAM YAPMADI NE YANI TUFEGINIZ UYDUDAN MI KONTOL EDILIYOR YOKSA ÇİPLİMİ YADA BALISTIK MI BU BAYRAKTARDAKI COCUKLAR DUN İŞE BAŞLADI BUGUN UYDULARLA YONETEN ROBOTLAR YAPTI SİZ 40 YILDIR O KOLTUKTASINIZ DAHA HALA URETILMEYEN SILAHI URETIYORUZ DIYOSUNUZ ULAN DUNYA USTUMUZE USTUMUZE GELIYOR BIRAKIN BASIT ACIKLAMALARI YIYICI OLMAYIN ADAM GIBI ŞEYLER YAPIN SILAHLA DUNYANIN İŞİ BİTTİ UZAY CAGINDAYIZ UYANDIRAYIM

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