MKEK’de yerli silah mesaisi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası’nda, bu yıl 66 bin silah üretilmesi hedefleniyor.

MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, kurumun 85 yıllık tecrübesiyle silah üretimini yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

İlk yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76 ve tamamen yerli üretim olan MPT-55 tüfeklerini üretmeye başladıklarını anımsatan Gümüş, “2019’un Ocak ayında 4 bin MPT-5 silahın sevkıyatını yapmıştık. Şubat ayında yoğun bir üretim süreci yaşadık. Mart ayının ilk bölümünde 8 bin 100 adet silah sevkıyatı yaptık. Bu sevkıyat, fabrikanın yüksek performansını göstermektedir” dedi.

Gümüş, bu sevkıyattan bin 400 M-5 grubu silahı ABD’ye ihraç ettiklerini söyledi.

Keskin nişancı tüfeği

Gümüş, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirterek, üretimini gerçekleştirdikleri milli piyade tüfeği MPT-76’dan sonra KNT-76 ismini verdikleri keskin nişancı tüfeğinin Ar-Ge çalışmalarını bitirdiklerini ifade etti.

Ürettikleri 619 adet KNT-76 keskin nişancı tüfeğini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

“12,7 keskin nişancı tüfeği ve milli otomatik tabanca 9,19’un Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kağan 717 dediğimiz MPT-76’nın karabin tipi daha kısa namlulu olan modelin çalışmaları da sürüyor. Ar-Ge sürecinde Şah 51 ismini verdiğimiz yivli setli av tüfeği çalışmaları devam ediyor. Bunun da prototiplerini bitirdik. İnşallah yakında seri imalat sürecine başlayacağız.”