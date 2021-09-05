MKE’den TSK'ya 50 adet elektrikli zırhlı araç!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan M113 tipi ZMA’ların ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı'ların (GZPT) modernizasyonu amacıyla Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), tarafından yürütülen "E-ZMA Projesi", prototip gösteriminin ardından seri üretim aşamasına geçiyor.

Özel sektör iş birliğiyle geliştirilen ve hibrit tahrik sistemiyle donatılan E-ZMA, kısa süre önce tanıtılmıştı.

Modernizasyon projesi ile söz konusu paletli araçların insanlı ve insansız olarak kullanılabilmeleri, yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmaları, çok az yakıt tüketmeleri, bakım ve idame masraflarının düşmesi, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MKE A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere, "E-ZMA Projesi" kapsamında seri üretime geçeceklerini açıkladı.

Yasin Akdere; 25 milimetre kara topu, gece-gündüz görüş yeteneği ve lazer ölçüm sistemine sahip 50 adet elektrikli ZMA’yı güvenlik güçlerine teslim edeceklerini belirtti.

Akdere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Elektrikli ZMA 4 saat gibi kısa sürede şarj edilebiliyor ve 600 kilometre menzili var. Hibrit jeneratör koyduk, motora da gerek görmedik. Jeneratörle, elektrikli pil paketiyle hizmete sunuldu. Bu konuda yetkin birçok firma var. Eylül ayından sonra onlarla beraber bu çözümü paylaşarak ihracat potansiyelini daha da geliştirmek istiyoruz."