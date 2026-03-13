MKE TOLGA, kamikaze dron tehditlerine karşı Türkiye'nin yakın hava savunmasını üstlenecek

Keleş, son dönemde çevre ülkelerde gerçekleşen çatışmaların doğurduğu "yakın hava savunma sistemi" ihtiyacı doğrultusunda MKE tarafından üretilen TOLGA yakın hava savunma sistemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından asimetrik bir tehdit olarak dronların çok ön plana çıktığını belirten Keleş, bu tür dronların elde edilmesi ve kullanılmasının sağladığı kolaylık nedeniyle çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Keleş, bu süreçte mühimmatın nihai ürüne ulaşana kadarki tüm parçalarını uçtan uca üretebilen, silah üretiminde de yıllara yayılan bir deneyime sahip firma olarak, dron saldırılarına karşı bir sistem geliştirilmesi üzerine çalışmaya başladıklarını ve nihai ürün olarak TOLGA yakın hava savunma sisteminin üretimine başladıklarını ifade etti.

TOLGA'yı tasarlarken, Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi mantığıyla yola çıktıklarını belirten Keleş, "Sistemde sensörler var, AESA radarı var. Sistemde 'soft-kill'i oluşturan jammerlar (sinyal karıştırıcı) var. Yine 'hard-kill'i yani vurarak düşürmeyi sağlayacak olan çeşitli çapta silahlar var ki o katmanlı savunma sağlanabilsin." dedi.

"Hedefin önünde dağılarak çelik parçacıklarından bir bulut oluşturuyor"

Keleş, TOLGA'nın menzile göre çok farklı çapta mühimmat kullanabilen silah sistemi olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda 12.7 milimetrelik revolver silahlarımız var. Yine 12.7 milimetrelik QCB silahlar var. Bunlar en yakından başlayarak müdahale edeceğimiz silahlar. Bunun bir üst segmentinde 20 milimetrelik silahımız var ve onun da üst segmentinde 35 milimetrelik silahlar var. Bu silah sistemleri tamamen 'hard-kill'e yani vurarak düşürmeye dönük sistemler. Burada mühimmata hakimiyetimiz bizi dünyadaki emsallerimize göre bir tık öne çıkardı. Mühimmata hakim olmamız hasebiyle 12.7 milimetreden başlamak üzere 35 milimetreye kadarki bütün çaplarda, 'hedefin önünde dağılarak çelik parçacıklarından bir bulut oluşturan mühimmat' yapısıyla ön plana çıktık."