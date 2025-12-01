MKE tarihinde ilk kez dünyanın en büyüksavunma şirketleri arasında ilk 100'e girdi

SIPRI tarafından hazırlanan raporda MKE’nin silah ve askeri hizmet satış gelirleri 2024’te 1,21 milyar dolar olarak kaydedilirken, bu başarıyla MKE “dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi” ligine ilk kez adını yazdırmış oldu.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ‘Defense News Top 100’ listesinden sonra SIPRI (Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü) listesinde de ilk yüze giren MKE, başarısını küresel arenada bir kez daha tescillemiş oldu.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Günümüz harp sahası ihtiyaçları gözetilerek başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, uluslararası iş ortaklarına verimli ve yerli ürünler sunan MKE, ileri mühendislik kabiliyetleri, engin tecrübesi ve yüksek teknolojiye dayalı ürün portföyüyle küresel savunma sanayii sahnesinde Türkiye’nin yükselişine önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.

MKE gibi öncü kuruluşlarıyla millî ve bağımsız savunma sanayii hedefine doğru kararlılıkla ilerleyen Türkiye, her geçen yıl küresel savunma pazarında söz sahibi ülkeler arasında yerini giderek sağlamlaştırıyor.