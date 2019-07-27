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MKE Ankaragücü’nün Polonyalı Yıldızı Michal Pazdan:

MKE Ankaragücü’nün deneyimli stoperi Polonyalı Michal Pazdan lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:40
MKE Ankaragücü’nün Polonyalı Yıldızı Michal Pazdan:

MKE Ankaragücü’nün deneyimli stoperi Polonyalı Michal Pazdan lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca Pazdan Polonya Milli takımında da forma giydiği için bireysel olarak da iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.


Sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdüren MKE Ankaragücü günü yaptığı çift idmanla tamamladı. İdmanda takımdan ayrı olarak düz koşu çalışması yapan 31 yaşında ki Polonyalı savunmacı Pazdan İHA’nın sorularını yanıtladı.


Hazırlık dönemlerinin iyi geçtiğini ifade eden Pazdan sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydederek; “Kendi hedeflerimden çok takımın hedeflerini önemsiyorum. Takım olarak nelere yapacağımıza bakmamız lazım. Lige çok iyi başlamak istiyoruz. Bununla birlikte lige iyi başlarsak iyi bir sezon geçirirsek bizim açımızdan bireysel olarak iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle kendi açımdan bakarsak ben milli bir futbolcuyum ligi iyi geçirirsem benim adıma daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama takım olarak iyi işler yapmak istiyoruz” dedi.


Sözleşme uzatma sürecinde Kulisic’in ve Moke’nin görüşlerini aldıktan sonra böyle bir karar aldığını vurgulayan Pazdan, “ Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Sözleşmeyi uzatmadan önce başkanla bir görüşmemiz oldu. Başkana nasıl bir takım olacağımızı görmek istediğimi sordum. Takım arkadaşlarım Ante Kulisic ve Moke ile görüştüm. Onların takımda olacağını öğrendikten sonra takım içerisinde geçen yıl gibi iyi bir motivasyon ve hava olacağını düşünerek sözleşme uzatma kararı aldım” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:40
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