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Spor MKE Ankaragücü'nden Youssouf Ndayishimiye için geçmiş olsun mesajı
Spor

MKE Ankaragücü'nden Youssouf Ndayishimiye için geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:04:31 -
MKE Ankaragücü'nden Youssouf Ndayishimiye için geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında oynadıkları maçın ardından saha ortasında rahatsızlık geçiren Yeni Malatyasporlu futbolcu Youssouf Ndayishimiye için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın sonunda baş dönmesi şikayetiyle yerden kalkamayan Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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