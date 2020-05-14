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Spor

MKE Ankaragücü'nden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 05:37:41 -
MKE Ankaragücü'nden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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