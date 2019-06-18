MKE Ankaragücü’nden ayrılan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile anlaştı. İmzalar perşembe günü atılacak. MKE Ankaragücü’nden ayrılan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile anlaştı.

MKE Ankaragücü’nden ayrılan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile anlaştı. İmzalar perşembe günü atılacak.

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