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Spor MKE Ankaragücü'nde Hikmet Karaman'a güven sonsuz
Spor

MKE Ankaragücü'nde Hikmet Karaman'a güven sonsuz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de takımı çıkışa geçiren teknik direktörleri Hikmet Karaman'a büyük bir güven duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:13:00 -
MKE Ankaragücü'nde Hikmet Karaman'a güven sonsuz

Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçı kazanarak düşme hattının üzerine çıkan MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakaladıkları çıkıştan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Hikmet Karaman'ı çok uzun yıllardır tanıdığını anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Ben Hikmet Karaman'la yöneticiliğim zamanında da çalıştım. Kendisini yakından tanıyorum. Onun hırsını, azmini çok iyi biliyorum. Kendisiyle geçen sene de görüşmüştük ama kısmet olmamıştı. Sezon başında da Yeni Malatyaspor'un başındaydı. Kısmet bugüneymiş. Hikmet Karaman, Ankaragücü camiasını seviyor, camiamız da onu seviyor. Bu sevgi önemli. Hocanın büyük bir hırsı var. Camianın sevgisi de eklenince artı bir motivasyon sağlanıyor."

Tecrübeli teknik adamla göreve gelmeden önce de sık sık görüştüğünü dile getiren Mert, "Yıllardır bir dostluğumuz var. Kendisi tekliften sonra bana 'Çok hırslıyım ve yeni bir çıkışı Ankaragücü'nde yapmak istiyorum.' dedi. Hocanın böyle bir çıkış yakalayacağını biliyordum. İnşallah devamında da takımı daha üst sıralara tırmandıracağını ümit ediyorum. Güvenimiz tam." diye konuştu.

"3 maçta 9 puan almak gerçekten çok güzel"

Fatih Mert, son 3 maçta aldıkları 9 puandan dolayı da büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktardı.

Önlerinde 12 maçın daha olduğunu hatırlatan Mert, "Düşme hattının bir üst basamağına çıktık. Bunun tabii ki devamını getirmek gerekiyor. Aynı ciddiyetle çalışarak ligi üst sıralarda ligi bitirmemiz gerekiyor. İşimiz bitmedi. Aynı ciddiyetle Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Oraya da puanlar için gideceğiz. Artık dünü unutup geleceğe bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

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