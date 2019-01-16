0553 313 94 23

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:21
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan'ın katılmadığı, Sedat Ağçay'ın ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

İdmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile yönetim kurulu üyesi Yaşar Öztürk'ün de takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte izinli olan Mostapha El Kabir'in yeniden kampa dahil olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:21
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Brexit açıklaması: Temas halindeyiz
    1. Erdoğan'dan Brexit açıklaması: Temas..
    2. Yurtta kış
    3. Kırşehir'de eğitime kar engeli
    4. ABD'ye kötü haber! Sınıra doğru..
    5. Şile'de tek katlı ev alev alev yandı
    6. Sahte bileziği kuyumcuya satmak..
    7. Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    8. Karne korkusuyla evden kaçan liseli 3..
    9. MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı..
    10. "Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm..
    11. Erdoğan: "(İngiltere'de Brexit süreci)..
    12. Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini..
    13. Mahmud Abbas o zirveye katılmayacak
    14. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne cami..
    15. Yemen'de BAE'nin kontrolündeki..
    16. Rodrigues'e saha kenarında kırmızı kart
    17. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit..
    19. Ölüdeniz'de sahile vuran dev dalgalar..
    20. Teröristlerin ayarları bozuldu:..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?