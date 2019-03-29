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MKE Ankaragücü'nde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları

29 Mart 2019 Cuma 15:55
MKE Ankaragücü'nde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idmana sakat oyuncular Brice Dja Djedje, Stelios Kitsiou ve Wilfred Moke'nın yanı sıra Mali Milli Takımı'ndan dönmeyen Hadi Sacko katılmadı.

Antrenmana aerobik koşuyla başlayan sarı-lacivertli futbolcular, ardından kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibinin idmanı fonksiyonel alanda iki kaleli oyunla tamamlandı.

Polonya Milli Takımı'ndan dün dönen Michal Pazdan takımla çalışmaya katılırken, Jamaikalı golcü Dever Orgill de fizyoterapist eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:55
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