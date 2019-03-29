MKE Ankaragücü'nde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idmana sakat oyuncular Brice Dja Djedje, Stelios Kitsiou ve Wilfred Moke'nın yanı sıra Mali Milli Takımı'ndan dönmeyen Hadi Sacko katılmadı. Antrenmana aerobik koşuyla başlayan sarı-lacivertli futbolcular, ardından kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibinin idmanı fonksiyonel alanda iki kaleli oyunla tamamlandı. Polonya Milli Takımı'ndan dün dönen Michal Pazdan takımla çalışmaya katılırken, Jamaikalı golcü Dever Orgill de fizyoterapist eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.