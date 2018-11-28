MKE Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken, diğer bölümde taktik idman gerçekleştirildi.

Antrenmana adale yırtığı tespit edilen Erdem Özgenç, Kenan Özer ve diz ağrısı bulunan Thievy Bifouma yer almadı. Sakatlığı devam eden Johannes Hopf ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı başkan Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yöneticiler de izledi.