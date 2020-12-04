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Spor MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:26:43 -
MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin testi pozitif çıktı


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.

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