MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 15. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Beştepe Tesisleri'nde toplandı.
Antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın devam edecek.