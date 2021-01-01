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Spor MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:18:28 -
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde kulüp antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştığı ifade edildi.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


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