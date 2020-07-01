MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Hedefim 15 puan"

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında iyi bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertli takımın kalan 5 maçta 15 puan toplayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün hedefleri ve beklentileri yüksek, büyük bir camia olduğunu belirterek, göreve gelişine ilişkin, "Tabii ki mutlu olduk, 100 yılı devirmiş bir camiada görev aldığımızdan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Makasın daraldığını ligin son haftalarında çok zor maçlar oynayacaklarını aktaran İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti:

"Mücadelenin yüksek, fiziksel kalitenin ön plana çıkacağı, bireysel yeteneklerin de ön planda olduğu takımlara karşı oynayacağız. Alanyaspor, Göztepe arkasından Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor maçları bizim açımızdan zor maçlar. Ama geldiğimiz günden itibaren oyuncularımıza söylediğim şey şuydu; 'Evet şartlar bizi nereye götürür bilemeyiz, ancak şu armanın ve formanın değerini bir şekilde saha içerisine hissettirmek lazım'. Trabzonspor maçına baktığınız zaman çok önemli bir mücadele ortaya koydu futbolcularımız. Eksik olmamıza rağmen şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğumuz bir duruş ve karakter var ki; bu beni çok mutlu etti. Amacımız bundan sonraki haftalarda da bu duruş ve karakteri göstermek."

Sarı-lacivertli takımda daha önce beraber çalıştığı tecrübeli futbolcular bulunduğunu, bütün oyuncularla ortaya güzel bir sinerji çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Üzülmez, "Çok pozitif bir oyuncu grubuna sahip olduğumu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Onlara ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor maçında ortaya koyduğumuz başarılı futbolu, yardımlaşarak oynanan futbolu, Alanyaspor maçında da devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Üzülmez, "Biz üstümüze düşen görevi, sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kalan maçlarda istikrar yakalayıp, MKE Ankaragücü ve camiasını, istediği hedeflere taşımak istiyoruz. İsteğimiz, arzumuz bu yönde, enerjimiz var, enerjimizi de oyuncularımızla beraber pekiştirip inşallah o düşündüklerimize hep beraber ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Trabzonspor maçını kazanabilirdik"





Trabzonspor maçında alınan bir puanla ilgili Üzülmez, şunları dile getirdi:

"Puan puandır, hele ki şampiyonluğa oynayan bir takım Trabzonspor. Trabzonspor deplasmanında alınan bir puan da bizim için önemlidir. Evet kazanabilirdik, ben aslında maçın 75-80. dakikalarından sonra Trabzonspor'un risk alacağını bizim de kontrataklarla etkili olabileceğimizi hissediyordum, ama 10 kişi kalmamızdan sonra oyuncu psikolojisi ve mantalitesinde 'skoru koruyayım' düşüncesi yerleşiyor. O dakikan sonra 'çık' deseniz bile oyuncu bir şekilde o mantaliteyi kafasına yerleştirdiği için eksik kalma psikolojisini saha içinde yaşadığı için kolay olmuyor. Ama mutlu eden şey ortaya koyduğumuz bir direnç var."

Profesyonellikte oyuncuların sorumluluklarını en üst seviyede ortaya koymalarının ve mücadelenin çok önemli olduğunu aktaran Üzülmez, "Bunun yanında karakter, karakter bireyde bulunması gereken özelliklerdir. Ben geldiğim günden itibaren oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda bunu dile getirmeye çalışıyorum. Trabzonspor maçında da evet kazanabilirdik, maçtan sonra maçı tekrar izlediğim zaman 'işte eksik kalmasaydık belki Gerson Rodrigues atılmasaydı bu maçı kazanırız' düşüncesini taşıdık ama her şeye rağmen alınan bir puan bizleri mutlu ediyor." yorumunda bulundu.

"Alanyaspor maçı bizim için sezonun maçlarından birisi" diyen Üzülmez, "Eksik oyuncularımız var. Oscar Scarione'nin sakatlığı, Sedat Ağçay'ın ve Rodrigues'in cezalı olması bizleri açıkçası sıkıntıya sokuyor. Ama mevcut şans vereceğimiz oyuncularımızın da elinden gelen gayreti göstereceğinden hiç şüphem yoktur." şeklinde görüş belirtti.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Üzülmez, "Kalan haftalarda sonuca yönelik de oynamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü bizim şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var." dedi.





- "Alanyaspor ve Göztepe maçlarıyla da devam etmemiz gerekiyor"





Futbolcularını zihinsel ve mantalite anlamında kalan 5 haftayı en iyi şekilde götürme düşüncesi ve anlayışı içerisine sokmaya çalıştıklarını anlatan Üzülmez, "Tabii ki antrenmanlarda maçların taktiğini analizini, tekniğini de konuşuyoruz, yapmamız gerekenler, planlar.. Ondan ziyade bizim beraber olmamız lazım, duruş çok önemli saha içerisindeki o duruşu göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli teknik adam, "Trabzonspor maçını kaybedebilirdik de ama gene de oyuncularımın ortaya koydukları bir duruş vardı. İşte o duruşu aynı şekilde Alanyaspor maçında da yapmamız lazım. Başlangıcı iyi yaptık devamını da Alanyaspor ve Göztepe maçlarıyla iyi yapmamız gerekiyor ki bunun da bu camiaya yakışan bir duruş olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Hakemlere yönelik tepkiler





Üzülmez, hakemlerin kendi futbol oynadığı dönemlerde de şimdi de tartışıldığını anlatarak, "Tabii ki VAR sistemi çıktıktan sonra hakemlerin en asgari hata yapmaları gerekiyor. Bizim oynadığımız dönemlerde VAR yoktu, dolayısıyla verilen karar geçerliydi. Şimdi yanlış yapılan bir kararı VAR odasından gelen uyarıyla değiştirme şansınız var. Hakemlerin şu mevcut durumda maçın önüne geçmemeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin iyi bir koordinasyon içerisinde olmaları gerektiğini kaydeden Üzülmez, "Hakemlerin VAR sistemiyle en az hata ile maksimum performans göstermeleri lazım. Minimum hata maksimum performans olsun ki; insanların kafasında soru işaretleri kalmasın. Objektif bir şekilde herkesin adil bir şekilde maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum" diyen İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti:

"Medipol Başakşehir maçında verilmeyen bir golümüz var ki çok bariz bir gol. İşte bunlar küçük detaylar ama küçük detaylar takımların kaderleriyle oynanmasına vesile olabiliyor. Zaten samimi duygular içerisinde Türk futbolunun içerisinde olmaya çalışıyoruz, hakikaten samimiyet çok önemlidir. Zaman zaman çok bariz hatalar olduğu zaman takımların canı yanıyor. Canı yandığı zaman da başkanlar, yöneticiler konuşuyor."

İbrahim Üzülmez, "Trabzonspor maçında hakem ilk yarıda 5 sarı kart gösterdi bizim takıma, bu bir takımın direncinin kırılması için çok önemli. Ama genel anlamda baktığınız zaman iki takımın da sonucunu etkileyebilecek bir karar olmadığını düşünüyorum. Penaltı pozisyonu evet tartışanlar var, ama o pozisyonda işte o eli açtığınız zaman da top çarptığı zaman da penaltı." diye konuştu.





- "Hedefim tabii ki 15 puan, bu puanı almak için potansiyelimiz var"





Kalan maçlarda kaç puan hedeflediklerine yönelik de Üzülmez, "5 maçımız var 15 puan hedefliyoruz, o şekilde yorumlamak lazım ben o şekilde yola çıktım. Hedefim tabii ki 15 puan, bu puanı almak için potansiyelimizin de olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Üzülmez, "Trabzonspor maçında, Medipol Başakşehir maçında bu mücadeleyi gösteren takım iyi motive olursa neden 15 puan almayalım. Tabii ki amacım 15 puan ama ne olur bilemeyiz, şartlara bakacağız. Oyuncularımdan istediğim şudur; evet hedef 15 puan ama 15 puana gidebilecek bizim azmimiz, gayretimiz, mücadelemiz, coşkumuz, arzumuzdur." diyerek sözlerini tamamladı.