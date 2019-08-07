MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı.

Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye’yi ve Ankara’yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

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