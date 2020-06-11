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Spor

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:06:08 -
MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Adaptasyon ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Orkan Çınar antrenmana katılmazken, sakatlığı düzelen İlhan Parlak ise takımla çalıştı.

Başkent takımında cezalı oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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