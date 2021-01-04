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Spor MKE Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanında
Spor

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanında

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:11:57 -
MKE Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanında

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşacak.

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'de son 6 maçında dört galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alarak çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, iyi gidişatı Gaziantep'te de sürdürmeye çalışacak. MKE Ankaragücü, oynadığı 15 maçta 15 puan topladı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Stelios Kitsiou, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ise Süper Lig'de 14 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanında 3-1'lik skorla alan Gaziantep FK, daha sonraki karşılaşmalarda yedişer galibiyet ve beraberlik elde ederek 28 puan topladı.

İki takım arasında geçen sezon Ankara'da oynanan maçı Gaziantep FK, 2-1 kazanmıştı. Gaziantep'teki maçı ise 1-1 berabere bitmişti.


- MKE Ankaragücü, 2 yıl sonra ilk peşinde


MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2 yılı aşkın bir süre sonra üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkacak.

Ligde son olarak 2018-2019 sezonunun 9 ila 11. haftalarında üst üste 3 maç kazanan sarı-lacivertliler, bu seriyi tekrar yakalamak için Gaziantep'te 3 puan arayacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son iki maçında Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor'u yendi.

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