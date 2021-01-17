MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, karşılaşma için son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, sürat çalışması ile tamamlandı.

Ankara temsilcisinde tedavileri devam eden Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel, kendileri için hazırlanan bireysel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. İdmanın büyük bölümüne takımla katılan Michal Pazdan ise fizyoterapist eşliğinde yaptığı saha çalışmaları ve dayanıklılık antrenmanı ile günü tamamladı.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi MKE Ankaragücü'nde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Ankara'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.