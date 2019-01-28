0553 313 94 23

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

- Eryaman Stadyumu, başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi- Başkent ekibi, 84 gün sonra Ankara'da maça çıktı

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:35
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar


ANKARA (AA) - Ankara'nın yeni "futbol mabedi" Eryaman Stadyumu, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi.

UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stat 62 bin 255 metrekarelik alana kuruldu. Zemini ısıtmalı olarak yapılan ve hibrit çim kullanılan Eryaman Stadyumu, 22 bin taraftara ev sahipliği yapacak.


- Başkent ekibi 84 gün sonra Ankara'da


MKE Ankaragücü, Ankara'da 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı'nda buluştu.

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan başkent ekibi en son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı'nda oynanan Kayserispor maçında 3-1'lik skorla almıştı.


- Taraftarlardan destek


MKE Ankaragücü taraftarları kendilerine ayrılan kale arkası, maraton tribünlerini doldurarak takımlarına destek verdi.

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un yaklaşık 150 taraftarı da kale arkasında kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

- TİM ve TFF iş birliği


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) el ele verdiği kampanya dolayısıyla MKE Ankaragücü sahaya "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıktı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:35
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
    1. Göztepe, Fenerbahçe maçının..
    2. Bartın Uluyayla'da mahsur kalan 3 kişi..
    3. "Mülteciler Libya'ya iade edilmemeli"
    4. Galatasaray'da Boluspor maçı..
    5. MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor..
    6. Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçından..
    7. Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı
    8. Unvanını geri alan dünya şampiyonu..
    9. IFRC'den AB'ye "düzensiz göçmen" tepkisi
    10. Rusların sakladığı savaş: Sahl Gab ele..
    11. FKÖ'den 3 grup Fetih'in yeni hükümet..
    12. Koç Holding'ten yurt dışı borçlanma..
    13. Adana'da deprem mi oldu? Son dakika..
    14. Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından..
    15. Taraftarı çıldırtan açıklama: Ligde..
    16. Yarın hava nasıl olacak? | 29 Ocak..
    17. ENISA açıkladı! İşte ekonomik..
    18. Fenerbahçe, Reyes'i Leganes'e kiraladı
    19. Fas'ta domuz gribi nedeniyle ilk ölüm
    20. Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi..
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?