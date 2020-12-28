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Spor MKE Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi
Spor

MKE Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi

Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 5 ay sonra dış sahada 3 puan aldı - MKE Ankaragücü, teknik sorumlu Mustafa Dalcı yönetiminde 7 maçta 10 puan topladı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:34:43 -
MKE Ankaragücü, 5 aylık hasreti Denizli'de bitirdi

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Süper Lig'de 5 ay sonra dış sahada galibiyetle tanıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Yukatel Denizlispor maçına kadar deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik almıştı.

Geçen sezonun 34. haftasında 25 Temmuz'da Yukatel Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmayı 1-0 kazanan başkent temsilcisi, 5 ay sonra deplasmandaki galibiyet hasretini yine Denizli'de bitirdi.

MKE Ankaragücü, puanını 12'ye yükselterek düşme hattının üzerine çıktı.


- Mustafa Dalcı'yla çıkışa geçti


MKE Ankaragücü, Fuat Çapa'nın yerine getirdiği teknik sorumlusu Mustafa Dalcı yönetiminde iyi sonuçlar aldı.

Dalcı'yla çıktığı ilk 2 maçta puan alamayan sarı-lacivertliler, sonraki 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece Beşiktaş'a kaybetti.

Çapa yönetiminde 7 maçta 2 puan alan MKE Ankaragücü, Dalcı'yla çıktığı aynı sayıdaki karşılaşmada ise 10 puan topladı.

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