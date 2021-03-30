Miyokardit nedir? Miyokardit belirtileri nelerdir?

Kalp kası iltihabı olarak da bilinen miyokardit, virüs kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Covid-19'un da miyokardit hastalığa sebep olduğuna dair bulguların ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken bu hastalık, elektrokardiyografi ile tespit edilebilmektedir. Peki, miyokardit nedir?

Miyokardit nedir?

Miyokardit veya diğer bir ifade ile kalp kası iltihabı son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Kalp, aşağı yukarı bütünüyle kastan oluşur. Bu kas, bedenin öteki bölümlerindeki kaslar gibi enfeksiyon sonucu iltihaplanabilir. O zaman kalp atışları hızlanır; çarpıntı, yorgunluk ve nefes darlığı görülebilir. Kalp kası iltihabı virüs ve bakteri kökenli hastalıkların sonucunda görülebilir ama ancak açık seçik ve ciddi belirtiler verdiği zaman yapılan testlerle saptanır. Ciddi kalp kası iltihabına ise çok ender rastlanılır.

Miyokardit belirtileri nelerdir?

Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar. Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.