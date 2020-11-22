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Sağlık Miyokardit neden olur? Miyokardit belirtileri nelerdir?
Sağlık

Miyokardit neden olur? Miyokardit belirtileri nelerdir?

Nadir görülen kalp hastalıklarından biri olan miyokardit, kalp kası iltihabı olarak da adlandırılır. Miyokardit, gerekli önlemler alınmadığında ölümle bile sonuçlanabilir. Peki miyokardit neden olur? Miyokardit belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 02:35:00 -
Miyokardit neden olur? Miyokardit belirtileri nelerdir?

Nadir görülen miyokardit, mutlaka dikkate alınması gereken ciddi bir kalp rahatsızlığıdır. Kalp kası iltihabı olarak da adlandırılır. Uzmanlar, miyokardit hastalığının aniden ortaya çıkabildiğini ancak mutlaka dikkate alınması gerektiğini aksi takdirde ciddi kalp hastalıklarına yol açabileceğini söylemektedir. Peki miyokardit neden olur? Miyokardit belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar.

Miyokardit neden olur?

Kabakulak ve grip gibi hastalıklar nedeniyle vücuda giren virüsler, kan yoluyla kalp kasına yerleşebilir. Kalp kasına yerleşen virüsler, iltihaplanmalara neden olur. Bu iltihaplanmalar sonucu miyokardit ortaya çıkar.

Ayrıca kaslarda kalsiyum ve fosforun azalması, vücuttaki toksin miktarında artış, kalp kaslarında zayıflama ve kronik kalp hastalıkları da miyokarditin diğer nedenleri arasındadır.

Miyokardit belirtileri nelerdir?

- Göğüs ağrısı
- Kalp atışlarında düzensizlik
- Ödem

Miyokardit tedavi yöntemleri

Kalp kası iltihaplanması için genellikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu yöntemle vücuttaki virüsler azaltılmaya çalışılır.

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