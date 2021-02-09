MIUI 12.5 güncellemesi yolda! MIUI 12.5 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

Xiaomi’nin MIUI 12.5 arayüzü için geçtiğimiz haftalarda beta testlerine başlanmıştı. MIUI 12.5 arayüzü için nihayet resmi bir açıklama geldi. Xiaomi Mi 11‘in global lansmanında güncellemenin ne zaman ve hangi telefon modellerine geleceği resmi olarak duyuruldu.

MIUI 12.5 güncellemesi ne zaman gelecek?

Xiaomi’nin duyurduğu takvime göre şubat ve mart ayı içerisinde Xiaomi Mi 10 ailesi ve Mi 11 yeni güncellemeye kavuşacak. 2021 yılının ikinci çeyreğinde ise geçtiğimiz yılın üst segment Xiaomi ve Redmi modellerinin güncellemesi gelecek.

Xiaomi henüz 2021 yılının geri kalanı için bir takvim açıklamadı. Muhtemelen 2. çeyreğe girildiğinde güncelleme alacak diğer modeller de belli olacaktır.

Xiaomi, bu güncelleme sayesinde çekirdek uygulama sayısını 7’ye düşürecek. Artık Xiaomi ve Redmi telefonlarından; Dosya Yöneticisi, Mi Müzik, Mi Video, Temalar, Yardım ve İndirilenler uygulamaları bulunmayacak. Bu sayede telefonun kullanımı daha sade olacak.

MIUI 12.5 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

2021 yılının ilk çeyreğinde MIUI 12.5 güncellemesi gelecek modeller şu şekilde;

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro

2021 yılının ikinci çeyreğinde MIUI 12.5 güncellemesi gelecek modeller şu şekilde;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9