MIUI 12.5 güncellemesi için tarih belli oldu

Xiaomi ve Redmi modelleri için yayınlanacak olan MIUI 12.5 arayüz güncellemesiyle ilgili ilk detaylar belli olmaya başladı. Aktarılan bilgilere göre, MIUI 12.5'in açık beta testi Ocak ayının başlarında başlayacak.

Geliştiriciler, hızla kullanıcı geri bildirimlerini toplayacak, düzeltmeler ve yeni özelliklerle haftalık ürün yazılımı güncellemelerini alacak. Ürün yazılımının kararlı sürümü ise önümüzdeki yıl Mart ayında piyasaya sürülecek.

MIUI 12.5'in piyasaya sürülmesine rağmen, şirket gelecek yıl MIUI 13 kullanıcı arayüzünü de piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu da özellikle katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için optimize edilecek.

Yakın tarihli bir rapora göre, MIUI 13 önümüzdeki yıl resmi olarak gelmeden önce MIUI'nin büyük bir sürüm güncellemesi olacak.