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Gündem MiT’ten teröristlere ağır darbe! Operasyonun görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı
Gündem

MiT’ten teröristlere ağır darbe! Operasyonun görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 11:36:00 - 2024-03-20 11:38:29

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği görüntüler paylaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda Bilen’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.

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Yorumlar

Kartalbey

Sokakta yüzünde nur pir olmayan her avrata artık pkk.lı terörist gözü ile bakıyorum zira meclistekiler de dahil hiç birinin yüzünde zerre kadar nur,meymenet yok.

Hamido

Bir sürüngeni daha cehenneme gönderen yiğitlerden Allah cc razı olsun.
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