MİT'ten tarihe geçen MOSSAD operasyonu: Avrupa hücresi çökertildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini deşifre etmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı ve Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti.

9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da geçtiğimiz nisan ayında yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanmıştı. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı.

2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Lübnan uyruklu bir şüphelinin ise halen firarda olduğu saptandı. Şüphelilerin, tamamı yabancı uyruklu kişileri takip edip, fotoğraflayarak Mossad'a bilgi aktardığı belirlendi.

MOSSAD'IN AVRUPA HÜCRESİNE DARBE

MİT'in aylar boyunca adım adım takip ettiği, Almanya, Gürcistan, Türkiye ve Lübnan'da casusluk faaliyetlerinde bulunan Mossad'ın 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına ulaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugüne kadar hep Türkiye'de faaliyet gösteren casusları deşifre eden MİT, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan bu operasyonla birlikte ilk kez Avrupa'da casusluk faaliyeti gösteren bir şebekeyi çökertmiş oldu.

İLK TEMAS 13 YIL ÖNCE

Mossad'ın kullandığı casusluk şebekesinin kuruluşu 2011 yılına kadar uzanıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen 'Jorg' kod isimli Mossad yöneticisi Belçika'da yaşıyordu. Kendisini bir avukatın yardımcısı şeklinde tanıtarak, casusluk şebekesinin başı, sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı ile ilk teması 2011'de kurdu.

İkili arasındaki görüşmeler e-posta ve Skype üzerinden devam ediyordu. İlk etapta Tumlucalı'dan 'Jorg' sorumluydu. İlerleyen süreçte 'Gavin' isimli bir Mossad yöneticisi Tumlucalı ile görüşmeye devam etti.

LÜKS OTEL LOBİLERİ VE SUŞİ RESTORANLARINDA GÖRÜŞTÜLER

Jorg ilk etapta Tumlucalı'ya basit bir araştırma işi verdi ve ardından yurt dışında görüşmeye çağırdı. Tumlucalı 2011'de Avusturya Viyana'da Jorg'la, 1 Şubat 2017'de Almanya Frankfurt'ta ise Gavin'le buluştu.

Her iki Mossad yöneticisi, güvenlik amacıyla Türkiye'ye giriş yapmadı. Buluşmalar 3'üncü ülkelerde, kimi zaman lüks otellerin lobilerinde kimi zaman ise suşi restoranlarında gerçekleşti.

PROTONMAİL'LE HABERLEŞTİLER

Bilgiler yurt dışındaki Mossad yetkililerine gönderilmesinde ve iletişim kurulmasında uygulanan yöntemin başında 'Protonmail' ismi verilen uygulama geliyordu. Bu uygulama üzerinden, oluşturulan Word dosyalarının şifrelenebildiği, maili alan ve gönderen dışında içeriğine ulaşımın çok zor olduğu anlaşıldı. Tumlucalı'yla da iletişim bu yöntemle sağlandı.

PANDEMİYE KADAR İLETİŞİMİ SÜRDÜRDÜ

Gavin, sırasıyla 15 Kasım 2017'de Almanya Berlin, 26 Mayıs 2018'de İsviçre Zürih, 19 Nisan 2019'da Avusturya Viyana'da Tumlucalı ile buluşarak talimatları kendisine iletti. Tumlucalı ile Mossad arasındaki temas 2020'de başlayan koronavirüs pandemisine kadar sürdü.

AVRUPA VE LÜBNAN'DA CASUSLUK FAALİYETİ

Tumlucalı ve ekibi, Avrupa'nın yanı sıra Gürcistan, ve Lübnan'da bile takip ve tarassut eylemi gerçekleştirerek çektikleri belgeleri Mossad yetkililerine teslim etti. Bu ekip, Türkiye'de ise İsrail'in hedefinde olan 3 yabancı vatandaş takip ederek, fotoğraflarını çekti ve Mossad'a servis etti.

ORTAK NOKTALARI ALMANYA

Tumlucalı'nın 9 kişilik ekibi içerisinde, eşi Benan Tumlucalı, üvey kızı Dila Sultan Şimşek, oğlu Erkan Tumlucalı, baldızı Berna Çetin'in de yer aldığı saptandı. Bu ekibin bir ortak özelliği Almanya'ya bir şekilde temas etmeleriydi.

Üvey kızı, oğlu, baldızı Almanya'da doğup büyümüşlerdi. Eşi ve kendisi ise Türkiye'de doğdu ancak Almanya'da yetişti. Mossad'ın Tumlucalı'yı seçmesindeki temel nedenlerden bir tanesi de Avrupa'da rahat dolaşım imkanına sahip olmasıydı.

BİLGİLERİ EŞİNDEN ALDI

Tumlucalı, eşi Benan Tumlucalı'dan, takip faaliyetlerinin raporlanması konusunda destek aldı. Hatta Benan Tumlucalı'nın hazırladığı raporları bizzat Jorg ve Gavin isimli Mossad yöneticilerine aktardı.

Ekibi içerisinde yer alan Ahmet Ersin Tumlucalı'ya Mossad'ın talimatıyla 23-27 Şubat 2019 ve 2-9 Nisan 2019 tarihlerinde Gürcistan'da takip faaliyeti gerçekleştirtti. Bu ismin kumarhanede kumar oynarken çekilmiş görüntüleri Mossad'a servis edildi.

ALMANYA'DAKİ HEDEFİ İSVİÇRE'DE YAŞAYAN ARKADAŞINA PASLADI

Almanya'daki Mossad'ın hedefinde olan isimleri ise İsviçre'de yaşayan Andy Grutko isimli arkadaşına takip ettirdi. Lübnan'da ise bazı resmi belgelere ulaşarak Mossad yöneticilerine ulaştırdı.

Kendi ailesini kullandı

Mossad'ın hedefinde olan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir şahsın da Tumlucalı tarafından izlenerek fotoğraflandığı ve Mossad yöneticilerine bilgi geçildiği saptandı. Hedef şahsın Taksim'de kaldığı otele giden Tumlucalı'nın eşi ve kızını da beraberinde giderek aynı otelde konakladıkları ve hedef şahsı gizlice fotoğrafladıkları saptandı.