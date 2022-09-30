MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına operasyon

MİT’in istihbarat ve operasyonel desteği ile Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi. 1’i ölü 19 DAEŞ üyesi yakalandı.

Terör örgütü DAEŞ’in Suriye’de TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler gerçekleştirmek üzere özel bir hücre oluşturduğu ortaya çıktı.

MİT’in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar neticesinde 1’i ölü 19 DAEŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İTİRAF ETTİLER

DAEŞ’li hücre üyeleri; Suriye’deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini açıkladı.

TSK’ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu yılın ağustos ve eylül ayları arasında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.