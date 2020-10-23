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Aktüel MİT'ten sınır ötesi operasyon! Paketlenip Türkiye'ye getirildi
Aktüel

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Paketlenip Türkiye'ye getirildi

Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:36:00 -
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Paketlenip Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

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