  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan, Türk SİHA'larını vurmak için füze çalışmaları yapan o ülkeye savaş uçaklarını gönderiyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!

Nevşin sen kimsin ya! Hadsizliğin lüzumu yok

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

Hayırlı işler Serdar Bey! Çocuk bayramı değil Mustafa Kemal’e benzeyen adamın para bayramı

Ankara kulislerinden sızdı! Asgari ücretlilere büyük müjde: Bu kez zam değil ama zam kadar değerli

Mustafa Kemal’in annesine secde eden bu profesörü tanıdınız mı? İpucu verelim… Daha önce de b.k yediğini itiraf etmişti

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!
Gündem MİT'ten sınır örtesinde DEAŞ darbesi! Örgütün 2 sözde sorumlusu yakalandı
Gündem

MİT'ten sınır örtesinde DEAŞ darbesi! Örgütün 2 sözde sorumlusu yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 17:51:00 - 2024-04-25 17:59:09
MİT'ten sınır örtesinde DEAŞ darbesi! Örgütün 2 sözde sorumlusu yakalandı

Son dakika edinilen bilgiye göre; MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Moskova'da 144 kişiyi katletmişlerdi! DEAŞ, 500 kişiyi öldüreceği ünlü yeri açıkladı
Moskova'da 144 kişiyi katletmişlerdi! DEAŞ, 500 kişiyi öldüreceği ünlü yeri açıkladı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Moskova'da 144 kişiyi katletmişlerdi! DEAŞ, 500 kişiyi öldüreceği ünlü yeri açıkladı

21 ilde DEAŞ’a baskın: 51 şüpheli yakalandı
21 ilde DEAŞ’a baskın: 51 şüpheli yakalandı

Gündem

21 ilde DEAŞ’a baskın: 51 şüpheli yakalandı

DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi
DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

Gündem

DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında, 48 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında, 48 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında, 48 şüpheli gözaltına alındı

4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler
4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

Gündem

4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu!
Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu!

Yerel

Terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23