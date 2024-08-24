MİT'ten SİHA'lı nokta operasyon
Irak'ın Süleymaniye kırsalında başarılı bir operasyona daha imza atan MİT, teröristlerin olduğu aracı SİHA ile vurdu. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/KCK/YPG/ PYD'nin üst düzey isimlerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kırsalında başarılı bir operasyona daha imza attı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, MİT, PKK'nın sözde basın ayağına mensup teröristlerin olduğu aracı takibe aldı. Sınırdan 230 kilometre ötede SİHA ile vurulan araçtaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT, 24 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Süleymaniye'de etkisiz hale getirmişti.