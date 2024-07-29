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Gündem MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe: Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi!
Gündem

MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe: Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 10:19:00 - 2024-07-29 10:24:05
MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe: Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK'ya saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti.

Adım adım izlendiler

Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

Harekete geçildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı.

Etkisiz hale getirildiler

Hakurk’ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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