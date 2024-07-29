MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe: Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TSK'ya saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.
MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti.
Adım adım izlendiler
Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.
Harekete geçildi
MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı.
Etkisiz hale getirildiler
Hakurk’ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.