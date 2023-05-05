  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT'ten listeye bir çizik daha
Gündem

MİT'ten listeye bir çizik daha

Yeniakit Publisher
2023-05-05 10:14:00 -
MİT'ten listeye bir çizik daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİT, o alçağın tepesine çökmüştü! Nedim Şener, bomba ayrıntılar verdi
MİT, o alçağın tepesine çökmüştü! Nedim Şener, bomba ayrıntılar verdi

Medya

MİT, o alçağın tepesine çökmüştü! Nedim Şener, bomba ayrıntılar verdi

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'
'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Siyaset

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Aralarında, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, valiler ve Merkez Bankası Başkanı da var! Flaş iddiayı duyurdu
Aralarında, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, valiler ve Merkez Bankası Başkanı da var! Flaş iddiayı duyurdu

Medya

Aralarında, MİT Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, valiler ve Merkez Bankası Başkanı da var! Flaş iddiayı duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23