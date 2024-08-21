  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harcanan para 44 milyon euro! Sonuç= Koca bir sıfır! Devler Ligi'nde yine yok...

Türkiye'nin Irak hamlesi PKK'yı çıldırttı: Bu bizi satmaktır!

Türkiye'den ardı ardına müthiş hamleler! Tüm dünya şaşkın

Ankara ve İstanbul'a peş peşe uyarı

Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı

Bir Filistinliyi öldürmüşlerdi! Katillerin kaçışı an be an kamerada

Seçimden sonra arkalarına bakmadan tüymüşlerdi! Mehmet Metiner, AK Parti'nin içindeki "Truva Atları"nı tek tek ifşa etti! Resmen şok olacaksınız

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Özgür’den yeni darbe! CHP’de Kemal'in izleri siliniyor

Fetö’nün parlatıp gündeme taşıdığı Özgür Özel’in Fetö ile tarihsel husumeti varmış! Acaba gerçekten de böyle mi? Açıklıyoruz…
Gündem MİT’ten kaçış yok! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu paket
Gündem

MİT’ten kaçış yok! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu paket

Yeniakit Publisher
2024-08-21 15:49:00 -
MİT’ten kaçış yok! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu paket

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu olan İran kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omarı yakalandı.

Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlayan İranlı Mehnaz Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.

Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize eden isim, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Naze Ad kod adını kullanan Mehnaz Omarı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü üyesinin yapılan sorgusunda ise PKK'nın Finlandiya yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler ele geçirildiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK'nın sonu geldi mi? Türkiye, o ülkeyle tarih yazacak
PKK'nın sonu geldi mi? Türkiye, o ülkeyle tarih yazacak

Medya

PKK'nın sonu geldi mi? Türkiye, o ülkeyle tarih yazacak

Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat
Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat

Gündem

Teröristlere rahat yok! PKK’ya ağır tokat

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Gündem

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Türkiye'nin Irak hamlesi PKK'yı çıldırttı: Bu bizi satmaktır!
Türkiye'nin Irak hamlesi PKK'yı çıldırttı: Bu bizi satmaktır!

Gündem

Türkiye'nin Irak hamlesi PKK'yı çıldırttı: Bu bizi satmaktır!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23