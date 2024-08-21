MİT’ten kaçış yok! PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu paket
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu olan İran kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omarı yakalandı.
Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlayan İranlı Mehnaz Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.
Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize eden isim, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.
İSTANBUL'DA TUTUKLANDI
Naze Ad kod adını kullanan Mehnaz Omarı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Terör örgütü üyesinin yapılan sorgusunda ise PKK'nın Finlandiya yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler ele geçirildiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO