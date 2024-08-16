MİT'ten ABD'ye tarihi çalım

Tunca Bengin, TSK'nın "Pençe" harekâtlarıyla bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü askeri operasyonların stratejik önemine değindi. Bengin, ABD ve İsrail'in teröristlere destek verdiğini ve bu desteğin bölgedeki istikrarı tehlikeye attığını belirtti. Türkiye'nin istihbarat bağımsızlığı sayesinde terörle mücadelede daha etkin olduğunu vurgulayan Milliyet gazetesi yazarı Bengin, TSK'nın terörü kaynağında kurutma kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Bengin, özetle şunları kaydetti:

"(...) TSK’nın gerçekleştirdiği “Pençe” serisi harekâtları, sadece bölücü terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki terör yuvalarına dönük askeri bir hamle ya da vurulan darbe olarak görmek eksik kalır. Bu, jeostratejik hedefi ve jeopolitik önemi olan ve belirli plan dâhilinde yürütülen çok kapsamlı ve kararlı tarihi bir duruş... Terör kaynağında kurutuluyor, terörist neredeyse hedef orası. 2019’dan bu yana atılan “Pençe”lerle de coğrafyanın konumuna göre 30-40 kilometrelik derinliğe kadar inen TSK’nın terör örgütüne yönelik alan hakimiyetini daraltma, yok etme ve ülkemiz sınırları içine terörist sızmalarını önlenme faaliyetleri var. Silahlı Kuvvetler yurt savunması, ülke güvenliği için orada bulunuyor açıkçası, yoksa kimsenin toprağında gözü falan yok...

Keşke; Irak teröristleri yok etse de orada müdahaleye gerek kalmasa. Ama şu an Irak paramparça, Suriye’de öyle ve teröristler o topraklarda cirit atıyor. Bunu yapan, kurgulayan da belli. Alenen teröristlere silah mühimmat desteği veren ABD ve Orta Doğu’daki ileri karakolu İsrail. Dün olduğu gibi teröristlere kol kanat geriyor, pervasızca onları eğitip, yönlendiriyorlar. Hem de ta en başından beri. CIA ve MOSSAD’ın teröristlerle kirli ilişkileri ve bizzat işin içinde olduklarına dönük ipuçları da malum. Sahadan istihbarat anlamında yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle geçmiş, dost-müttefik havasındaki ülkelerin yanlış yönlendirme ve de teröristlere bilgi sızdırması olarak sayısız örneklerle dolu... Şimdilerde ise durum çok farklı, gelişen teknik takip imkanları hem de güçlü istihbarat ağıyla artık MİT doğrudan kendi istihbaratını kullanıyor. ABD’den bilgi almıyor, kimseye bilgi vermiyor, kendi haber ağından teröristlerin yerini, koordinatlarını tespit ediyor, TSK da gidip orayı vuruyor. Yani istihbarat anlamında ABD’ye bağımlılık yok, dolayısıyla onların yalan yanlış yönlendirmeleri de söz konusu olmuyor. (...)"



ÖNE ÇIKAN VİDEO